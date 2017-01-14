|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Барнсли (Барнсли)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|22.04.2017
|45' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Барнсли (Барнсли)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|13.04.2017
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Барнсли (Барнсли)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|31.01.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.01.2017
|60' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|02.01.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:4
|Барнсли (Барнсли)
|13.12.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:3
|Барнсли (Барнсли)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:2
|Барнсли (Барнсли)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|4:0
|Ротерхэм (Шеффилд)