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    Каллум Эванс - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Каллум
    Фамилия Эванс
    Состав Без клуба
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:0 Барнсли (Барнсли)
    29.04.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    22.04.2017 45' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Барнсли (Барнсли)
    17.04.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    13.04.2017 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Барнсли (Барнсли)
    11.02.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    04.02.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    31.01.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.01.2017 60' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    14.01.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    02.01.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    17.12.2016 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:4 Барнсли (Барнсли)
    13.12.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    10.12.2016 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    03.12.2016 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:3 Барнсли (Барнсли)
    29.10.2016 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    22.10.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    27.08.2016 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 4:0 Ротерхэм (Шеффилд)
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