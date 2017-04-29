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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бертон Альбион
Барнсли - Бертон Альбион: обзор матча 29 апреля 2017
Барнсли
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Бертон Альбион
38'
Д. Монкур
52'
Л. Варни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бертон Альбион
Замена
Р. Хеджс
️️️️
К. Элдер
90'
+4
85'
Желтая карточка
Л. Варни
Замена
А. Армстронг
️️️️
Д. Монкур
81'
77'
Замена
Д. МакКрори
️️️️
Т. Фланаган
Замена
А. Моуатт
️️️️
Г. Джонс
66'
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Варни
Пас отдал
Л. Кристенсен
51'
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Кайтли
49'
Желтая карточка
Т. Фланаган
45'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Д. Ирвин
ГОЛ! 1:0!
Д. Монкур
Пас отдал
Д. Сковен
38'
Желтая карточка
Г. Джонс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Каллум Элдер
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
4
Джош Сковен
ПП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
2
Том Фланаган
ЛП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Люк Мерфи
АП
2
Джон Брэйфорд
ПП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Бертон Альбион
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-4-1-2
17
Дэвис
2
Джонс
5
МакДональд
5
Джексон
20
Элдер
37
Джеймс
20
Монкур
4
Сковен
77
Кент
9
Брэдшоу
23
Уоткинс
3-5-1-1
13
Бювотер
5
МакФадзин
4
Моузиньо
6
Тернер
2
Брэйфорд
28
Кайтли
21
Кристенсен
36
Ирвин
2
Фланаган
7
Мерфи
9
Сорделл
2
Джонс
20
Моуатт
20
Моуатт
2
Джонс
20
Монкур
10
Армстронг
10
Армстронг
20
Монкур
20
Элдер
26
Хеджс
26
Хеджс
20
Элдер
2
Фланаган
14
МакКрори
14
МакКрори
2
Фланаган
36
Ирвин
7
Экинс
7
Экинс
36
Ирвин
28
Кайтли
42
Варни
42
Варни
28
Кайтли
Остались в запасе
Барнсли
Бертон Альбион
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Барнсли - Бертон Альбион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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