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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Барнсли
Рединг - Барнсли: обзор матча 11 февраля 2017
Рединг
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Барнсли
90'
Желтая карточка
А. Армстронг
Замена
Я. Мейте
️️️️
Р. Беренс
90'
89'
Замена
Р. Кент
️️️️
А. Хэммилл
Замена
А. Попа
️️️️
Г. МакКлири
82'
Желтая карточка
К. Гантер
69'
67'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Р. Уильямс
48'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Д. Сковен
Замена
Л. Граббан
️️️️
Л. Келли
45'
Желтая карточка
Д. Обита
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЛП
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЛП
4
Джош Сковен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
7
Райан Уильямс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-5-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
2
Гантер
6
Блэкетт
19
Уильямс
4
Келли
21
Обита
7
Беренс
4
Эванс
29
Керморган
12
МакКлири
3-4-2
17
Дэвис
17
Идом
4
Робертс
5
МакДональд
7
Уильямс
4
Сковен
37
Джеймс
7
Хэммилл
23
Уоткинс
9
Брэдшоу
12
МакКлири
77
Попа
77
Попа
12
МакКлири
7
Беренс
11
Мейте
11
Мейте
7
Беренс
4
Келли
11
Граббан
11
Граббан
4
Келли
7
Хэммилл
77
Кент
77
Кент
7
Хэммилл
4
Сковен
20
Монкур
20
Монкур
4
Сковен
7
Уильямс
10
Армстронг
10
Армстронг
7
Уильямс
Остались в запасе
Рединг
Барнсли
8
Джон Свифт
ЦП
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Рединг - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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