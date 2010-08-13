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    Игорь Чучман - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Романович
    Фамилия Чучман
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:6 Ворскла (Полтава)
    07.11.2010 1' -90' Металлург (Донецк) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
    31.10.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 9:0 Мариуполь (Мариуполь)
    24.10.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Металлист (Харьков)
    15.10.2010 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    8'
    17.09.2010 Был в запасе Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    12.09.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:3 Карпаты (Львов)
    29.08.2010 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    21.08.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Арсенал (Киев)
    13.08.2010 1' -90' Заря (Луганск) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    06.08.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Металлург (Запорожье)
    31.07.2010 18' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    24.07.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:5 Днепр (Днепр)
    17.07.2010 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:3 Мариуполь (Мариуполь)
    09.07.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Металлург (Донецк)
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