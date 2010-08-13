|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Ворскла (Полтава)
|07.11.2010
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|31.10.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|9:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|24.10.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:4
|Металлист (Харьков)
|15.10.2010
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|8'
|17.09.2010
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|12.09.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:3
|Карпаты (Львов)
|29.08.2010
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|21.08.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Арсенал (Киев)
|13.08.2010
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|06.08.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|31.07.2010
|18' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|24.07.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:5
|Днепр (Днепр)
|17.07.2010
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.07.2010
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)