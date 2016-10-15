Дмитрий Боровков - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Боровков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|60
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Боровков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|17
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2017
|1' -46'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.04.2017
|1' -76'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|1' -77'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|17.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|02.12.2016
|70' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.11.2016
|1' -50'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.11.2016
|44' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.11.2016
|1' -69'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.10.2016
|72' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|24.09.2016
|67' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|90'
|16.09.2016
|53' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|1' -44'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|44'
|20.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|13.08.2016
|1' -68'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.08.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.07.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)