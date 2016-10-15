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    Дмитрий Боровков - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Боровков
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1999 (24 года)
    Рост 177
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 17 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2017 1' -46' Спартак М (мол) (Москва) 4:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    21.04.2017 1' -76' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    15.04.2017 1' -77' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    31.03.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    17.03.2017 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    02.12.2016 70' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    30.11.2016 1' -50' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.11.2016 44' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    19.11.2016 1' -69' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    15.10.2016 72' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    24.09.2016 67' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    90'
    16.09.2016 53' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2016 1' -44' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    44'
    20.08.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    13.08.2016 1' -68' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    06.08.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    30.07.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
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