Дориан Дессоле - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Дориан
|Фамилия
|Дессоле
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Дориан
|Фамилия
|Дессоле
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|13
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|62'
|06.11.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|36'
|22.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|23'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.09.2022
|1' -66'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|29'
|10.09.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:4
|Мехелен (Мехелен)
|03.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|21.08.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|13.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|31.07.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)