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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Серкль Брюгге
Кортрейк - Серкль Брюгге: обзор матча 29 октября 2022
Кортрейк
29.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
79'
Б. Мессауди
9'
Б. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Серкль Брюгге
Желтая карточка
С. Лончар
81'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мессауди
79'
78'
Замена
Э. Керер
️️️️
Д. Хотич
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Радованович
66'
63'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Уэда
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Д. Мбайо
61'
60'
Желтая карточка
Р. Майецки
Желтая карточка
Ф. Авенатти
60'
Замена
М. Бруно
️️️️
К. Вандендрище
46'
Желтая карточка
А. Сыч
44'
Желтая карточка
Д. Дессоле
36'
30'
Желтая карточка
К. Равик
9'
ГОЛ! 0:1!
Б. Попович
Пас отдал
Л. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
2-1-3-1-3
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
5
Сыч
8
Кейта
26
Вандендрище
30
Д'Хаен
60
Ламкель Зе
20
Авенатти
16
Радованович
11
Мбайо
2-2-1-5
99
Майецки
5
Попович
5
Равик
22
Лопеш
10
Хотич
2
Деман
9
Данке
18
Уэда
34
Ванхутте
24
Сомерс
2
Даланд
16
Радованович
10
Лончар
10
Лончар
16
Радованович
11
Мбайо
9
Мессауди
9
Мессауди
11
Мбайо
26
Вандендрище
17
Бруно
17
Бруно
26
Вандендрище
18
Уэда
34
Гбоу
34
Гбоу
18
Уэда
10
Хотич
44
Керер
44
Керер
10
Хотич
Остались в запасе
Кортрейк
Серкль Брюгге
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
АП
44
Жоау Силва
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
АП
44
Жоау Силва
ЦФ
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Кортрейк - Серкль Брюгге
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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