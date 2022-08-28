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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Стандард
Кортрейк - Стандард: обзор матча 28 августа 2022
Кортрейк
28.08.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
83'
С. Амалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Стандард
90'
+4
Замена
Э. Шамир
️️️️
Р. Эмон
83'
ГОЛ! 0:1!
С. Амалла
Замена
Д. Энен
️️️️
Ф. Селемани
81'
Замена
A. De Bruyn
️️️️
Д. Ламкель Зе
78'
Вторая желтая
К. Вандендрище
76'
63'
Замена
Н. Раскин
️️️️
А. Болевич
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
П. Хабиб Гуйе
62'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
М. Бруно
62'
Желтая карточка
К. Вандендрище
56'
Желтая карточка
С. Танака
54'
Замена
С. Танака
️️️️
Х. Кейта
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Доннум
24'
Желтая карточка
М. Бокади
Желтая карточка
М. Бруно
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
19
Лука Фубер
ЦП
13
Сатоси Танака
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Жиль Деваэль
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
3-2-1-4
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
7
Селемани
8
Кейта
26
Вандендрище
60
Ламкель Зе
77
Гуйе
16
Радованович
30
Д'Хаен
17
Бруно
1-3-1-5
16
Бодар
20
Бокади
34
Лайфис
21
Амалла
59
Цимирот
15
Доннум
10
Дрэгуш
9
Эмон
7
Болевич
21
Баликвиша
3
Нгой
8
Кейта
13
Танака
13
Танака
8
Кейта
77
Гуйе
20
Авенатти
20
Авенатти
77
Гуйе
60
Ламкель Зе
14
14
60
Ламкель Зе
7
Селемани
8
Энен
8
Энен
7
Селемани
17
Бруно
9
Мессауди
9
Мессауди
17
Бруно
9
Эмон
15
Шамир
15
Шамир
9
Эмон
7
Болевич
43
Раскин
43
Раскин
7
Болевич
Остались в запасе
Кортрейк
Стандард
23
Том Ванденберге
ВР
19
Лука Фубер
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
19
Лука Фубер
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Кортрейк - Стандард
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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