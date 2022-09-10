Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Мехелен
Кортрейк - Мехелен: обзор матча 10 сентября 2022
Кортрейк
10.09.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Мехелен
63'
Д. Ламкель Зе (П)
38'
С. Уолш
41'
Р. Скофс
53'
Ж. Хайреманс
90+3'
Р. Скофс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Мехелен
90'
+5
Замена
J. Hernandez
️️️️
С. Уолш
90'
+4
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Ж. Нгой
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Р. Скофс
90'
Желтая карточка
Ж. Нгой
89'
Желтая карточка
Й. Маледе
Желтая карточка
К. Д'Хаен
83'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Б. Мессауди
78'
75'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Ж. Хайреманс
75'
Замена
Й. Маледе
️️️️
А. Да Крус
Замена
Х. Кейта
️️️️
С. Лончар
73'
Замена
М. Бруно
️️️️
К. Вандендрище
73'
68'
Желтая карточка
А. Да Крус
64'
Замена
Д. Бейтс
️️️️
Н. Сторм
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Ламкель Зе
63'
61'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
53'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
Р. Скофс
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. Скофс
Пас отдал
Ж. Нгой
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Уолш
Желтая карточка
К. Вандендрище
30'
25'
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
13
Сатоси Танака
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Хабиб Кейта
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Мехелен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
3-3-1-3
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
8
Мехсату
13
Танака
10
Лончар
26
Вандендрище
60
Ламкель Зе
30
Д'Хаен
44
Силва
9
Мессауди
3-4-3
1
14
Уолш
30
23
9
Да Крус
11
Хайреманс
17
Скофс
4
Верстате
7
Нгой
5
Ван Хоренбек
10
Сторм
10
Лончар
8
Кейта
8
Кейта
10
Лончар
9
Мессауди
20
Авенатти
20
Авенатти
9
Мессауди
26
Вандендрище
17
Бруно
17
Бруно
26
Вандендрище
11
Хайреманс
5
Болинголи
5
Болинголи
11
Хайреманс
14
Уолш
8
8
14
Уолш
10
Сторм
4
Бейтс
4
Бейтс
10
Сторм
7
Нгой
6
6
7
Нгой
9
Да Крус
14
Маледе
14
Маледе
9
Да Крус
Остались в запасе
Кортрейк
Мехелен
23
Том Ванденберге
ВР
16
Максим Деман
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
16
Максим Деман
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Остались в запасе
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Кортрейк - Мехелен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
Новости команд
Все
Кортрейк
Мехелен
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+