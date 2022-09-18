Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Кортрейк
Андерлехт - Кортрейк: обзор матча 18 сентября 2022
Андерлехт
18.09.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Кортрейк
27'
Я. Версхарен
59'
М. Ашимеру
64'
Я. Вертонген
75'
Л. Рафаэлов (П)
62'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Кортрейк
Замена
К. Сарделла
️️️️
З. Дебаст
82'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Ф. Силва
82'
77'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
С. Лончар
Замена
С. Эспозито
️️️️
Л. Рафаэлов
76'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Рафаэлов
75'
66'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Дессоле
ГОЛ! 3:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Л. Рафаэлов
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Селемани
ГОЛ! 2:0!
М. Ашимеру
Пас отдал
М. Мурильо
59'
58'
Замена
Х. Кейта
️️️️
К. Вандендрище
58'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
Б. Мессауди
53'
Желтая карточка
К. Вандендрище
29'
Желтая карточка
Д. Дессоле
ГОЛ! 1:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
М. Мурильо
27'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ф. Амузу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
13
Сатоси Танака
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
4-5-1
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
29
Худт
14
Вертонген
62
Мурильо
10
Арнстад
16
Версхарен
9
Амузу
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
21
Силва
2-1-3-1-3
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
5
Сыч
13
Танака
10
Лончар
26
Вандендрище
60
Ламкель Зе
16
Радованович
9
Мессауди
30
Д'Хаен
21
Силва
3
Делкруа
3
Делкруа
21
Силва
6
Дебаст
54
Сарделла
54
Сарделла
6
Дебаст
9
Амузу
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Амузу
11
Рафаэлов
94
Эспозито
94
Эспозито
11
Рафаэлов
9
Мессауди
7
Селемани
7
Селемани
9
Мессауди
26
Вандендрище
8
Кейта
8
Кейта
26
Вандендрище
24
Дессоле
20
Авенатти
20
Авенатти
24
Дессоле
10
Лончар
11
Мбайо
11
Мбайо
10
Лончар
Остались в запасе
Андерлехт
Кортрейк
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ОП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ОП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Андерлехт - Кортрейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Кортрейк
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+