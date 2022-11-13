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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Гент
Кортрейк - Гент: обзор матча 13 ноября 2022
Кортрейк
13.11.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Гент
33'
Э. Юлсагер
40'
И. Салах
69'
Л. Депуатр
72'
И. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Гент
77'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
И. Салах
77'
Замена
Э. Овусу
️️️️
В. Оджиджа-Офое
72'
ГОЛ! 0:4!
И. Салах
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
69'
ГОЛ! 0:3!
Л. Депуатр
Пас отдал
Э. Юлсагер
Замена
Н. Мехсату
️️️️
Ф. Селемани
68'
Замена
С. Лончар
️️️️
М. Бруно
68'
64'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Х. Хонг
64'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
Желтая карточка
Д. Дессоле
62'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
С. Танака
53'
50'
Красная карточка
С. Кумс
Желтая карточка
А. Сыч
49'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Б. Мессауди
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
И. Салах
Пас отдал
У. Кюйперс
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Юлсагер
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
25'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
М. Самуас
Красная карточка
К. Д'Хаен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
13
Сатоси Танака
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-1-2-4
31
Илич
7
Селемани
24
Дессоле
4
Ватанабе
5
Сыч
13
Танака
30
Д'Хаен
20
Авенатти
44
Силва
9
Мессауди
17
Бруно
3-5-1-1
1
Нарди
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Юлсагер
20
Хонг
24
Кумс
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
7
Салах
99
Кюйперс
9
Мессауди
14
Де Неве
14
Де Неве
9
Мессауди
7
Селемани
8
Мехсату
8
Мехсату
7
Селемани
17
Бруно
10
Лончар
10
Лончар
17
Бруно
13
Танака
77
Гуйе
77
Гуйе
13
Танака
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
20
Хонг
4
де Сар
4
де Сар
20
Хонг
7
Салах
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Салах
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
Остались в запасе
Кортрейк
Гент
23
Том Ванденберге
ВР
26
Кевин Вандендрище
ЦП
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
26
Кевин Вандендрище
ЦП
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
16
Александар Радованович
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Кортрейк - Гент
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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