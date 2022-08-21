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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Кортрейк
Брюгге - Кортрейк: обзор матча 21 августа 2022
Брюгге
21.08.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
45+3'
Б. Мейер
33'
П. Хабиб Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Кортрейк
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Авенатти
Замена
С. Сандра
️️️️
А. Сков Ольсен
90'
+2
Замена
К. Ларин
️️️️
Н. Ланг
76'
Замена
Л. Аудор
️️️️
Д. Одои
71'
Желтая карточка
К. Мата
70'
Желтая карточка
Д. Одои
65'
62'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
К. Вандендрище
62'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Д. Энен
56'
Желтая карточка
К. Вандендрище
ГОЛ! 1:1!
Б. Мейер
Пас отдал
А. Сков Ольсен
45'
+3
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Хабиб Гуйе
Пас отдал
К. Д'Хаен
7'
Желтая карточка
А. Радованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
3
Одои
22
Мата
20
Ванакен
9
Хутгла
14
Соуа
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
3-2-5
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
7
Селемани
8
Кейта
26
Вандендрище
9
Мессауди
16
Радованович
30
Д'Хаен
8
Энен
77
Гуйе
3
Одои
62
Аудор
62
Аудор
3
Одои
70
Ланг
70
Ланг
70
Сков Ольсен
14
Сандра
14
Сандра
70
Сков Ольсен
Ланг
9
Ларин
9
Ларин
Ланг
26
Вандендрище
20
Авенатти
20
Авенатти
26
Вандендрище
8
Энен
11
Мбайо
11
Мбайо
8
Энен
Остались в запасе
Брюгге
Кортрейк
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Брюгге - Кортрейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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