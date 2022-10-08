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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Кортрейк
Генк - Кортрейк: обзор матча 08 октября 2022
Генк
08.10.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
37'
П. Онуачу
78'
П. Онуачу (П)
58'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Кортрейк
Желтая карточка
Х. Артеага
87'
Замена
М. Галарса
️️️️
М. Трезор
84'
83'
Замена
Н. Мехсату
️️️️
А. Сыч
83'
Замена
С. Лончар
️️️️
Х. Кейта
83'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Ф. Авенатти
Желтая карточка
Б. Хейнен
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Онуачу
78'
Желтая карточка
А. Пресиадо
76'
Замена
А. Немет
️️️️
Б. Эль-Ханнус
76'
Замена
М. Саматта
️️️️
А. Пресиадо
76'
74'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Д. Энен
67'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Ф. Селемани
58'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Селемани
Желтая карточка
Д. Муньос
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
13
Сатоси Танака
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
23
Пресиадо
8
Хейнен
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
30
Онуачу
2-1-2-1-4
31
Илич
4
Ватанабе
7
Селемани
5
Сыч
8
Кейта
13
Танака
60
Ламкель Зе
20
Авенатти
16
Радованович
8
Энен
30
Д'Хаен
31
Трезор
5
Галарса
5
Галарса
31
Трезор
23
Пресиадо
38
Саматта
38
Саматта
23
Пресиадо
11
Эль-Ханнус
90
Немет
90
Немет
11
Эль-Ханнус
5
Сыч
8
Мехсату
8
Мехсату
5
Сыч
8
Кейта
10
Лончар
10
Лончар
8
Кейта
7
Селемани
9
Мессауди
9
Мессауди
7
Селемани
20
Авенатти
11
Мбайо
11
Мбайо
20
Авенатти
8
Энен
77
Гуйе
77
Гуйе
8
Энен
Остались в запасе
Генк
Кортрейк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
23
Том Ванденберге
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Генк - Кортрейк
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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