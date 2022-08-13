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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Кортрейк
Юнион СЖ - Кортрейк: обзор матча 13 августа 2022
Юнион СЖ
13.08.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
9'
Т. Теума (П)
59'
Т. Теума
63'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Кортрейк
Замена
Р. Сайкс
️️️️
С. ван дер Хейден
89'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
С. Линен
82'
77'
Замена
Д. Энен
️️️️
Д. Мбайо
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
69'
63'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Селемани
ГОЛ! 2:0!
Т. Теума
Пас отдал
Л. Лапуссен
59'
46'
Замена
М. Бруно
️️️️
Х. Кейта
27'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Теума
9'
2'
Желтая карточка
Х. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
26
Кевин Вандендрище
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
10
Теума
44
Линен
10
Амани
94
Лапуссен
13
Ванзейр
22
Бонифаци
4-1-5
31
Илич
7
Селемани
24
Дессоле
4
Ватанабе
8
Мехсату
8
Кейта
9
Мессауди
16
Радованович
30
Д'Хаен
14
11
Мбайо
44
ван дер Хейден
26
Сайкс
26
Сайкс
44
ван дер Хейден
44
Линен
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
44
Линен
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
11
Мбайо
8
Энен
8
Энен
11
Мбайо
8
Кейта
17
Бруно
17
Бруно
8
Кейта
Остались в запасе
Юнион СЖ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
23
Том Ванденберге
ВР
26
Кевин Вандендрище
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
26
Кевин Вандендрище
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Юнион СЖ - Кортрейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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