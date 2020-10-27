Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Скитов - статистика

Завершил карьеру
21 января 1991 (35), Витебск
#4 | Защитник
181 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витебск
21
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 1
27.10.2024
Гомель
1' - 20'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Нафтан
0 : 4
19.10.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
2 : 1
04.10.2024
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
0 : 1
31.08.2024
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Витебск
0 : 0
16.08.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
09.08.2024
Витебск
1' - 90'
89'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Витебск
2 : 1
02.08.2024
Шахтер
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Витебск
0 : 1
06.07.2024
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
28.06.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
1 : 2
23.06.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
0 : 1
14.06.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
1' - 90'
80'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
6'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Шахтер
1 : 0
17.03.2024
Витебск
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
13
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
5
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+