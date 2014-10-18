|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2015
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.02.2015
|74' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Падерборн (Падерборн)
|07.02.2015
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|03.02.2015
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|31.01.2015
|88' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|21.12.2014
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.12.2014
|80' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|3:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|18.10.2014
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|04.10.2014
|46' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|20.09.2014
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|31.08.2014
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|23.08.2014
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)