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    Кристиан Пандер - статистика

    Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Пандер
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Мюнстер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2015 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Штутгарт (Штутгарт)
    21.02.2015 74' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.02.2015 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Падерборн (Падерборн)
    07.02.2015 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    03.02.2015 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Майнц (Майнц)
    31.01.2015 88' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    21.12.2014 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.12.2014 80' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:0 Аугсбург (Аугсбург)
    13.12.2014 Был в запасе Вердер (Бремен) 3:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    18.10.2014 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    04.10.2014 46' -90' Бавария (Мюнхен) 4:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    20.09.2014 1' -90' Падерборн (Падерборн) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    31.08.2014 1' -90' Майнц (Майнц) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    23.08.2014 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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