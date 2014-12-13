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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 13 декабря 2014
Вердер
13.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 3
Завершен
Ганновер-96
36'
З. Юнузович
55'
М. Лоренцен
88'
Д. Зелке
12'
Л. Штиндль
62'
Хоселу
64'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
Желтая карточка
Ф. Бартельс
90'
+2
90'
+1
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Бриан
90'
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Кийотаке
ГОЛ! 3:3!
Д. Зелке
Пас отдал
А. Гальвез
88'
83'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Замена
И. Хайрович
️️️️
Л. Айчичек
77'
76'
Замена
С. Сане
️️️️
М. Шмидебах
Желтая карточка
Л. Калдирола
68'
65'
Желтая карточка
М. Шмидебах
64'
ГОЛ! 2:3!
Х. Кийотаке
62'
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
Пас отдал
Х. Кийотаке
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Лоренцен
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Лоренцен
Пас отдал
Ф. Бартельс
55'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Я. Штернберг
39'
ГОЛ! 1:1!
З. Юнузович
36'
35'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Желтая карточка
Ф. Кроос
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
35
Маурице Хирш
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-4-1
30
Штребингер
5
Калдирола
6
Гальвез
3
Штернберг
8
Фритц
23
Гебре Селасси
33
Айчичек
16
Юнузович
31
Бартельс
23
Кроос
9
Лоренцен
3-1-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
3
Альборнос
24
Шмидебах
6
Гюльселам
13
Штиндль
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Хоселу
33
Айчичек
20
Хайрович
20
Хайрович
33
Айчичек
3
Штернберг
3
Гарсия
3
Гарсия
3
Штернберг
9
Лоренцен
9
Зелке
9
Зелке
9
Лоренцен
7
Бриан
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Бриан
24
Шмидебах
26
Сане
26
Сане
24
Шмидебах
10
Кийотаке
7
Приб
7
Приб
10
Кийотаке
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
22
Райф Хусич
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
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