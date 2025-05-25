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Ондржей Шашинка
Статистика
Ондржей Шашинка - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1998 (28)
#27 | Нападающий
188 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Градец-Кралове
2 : 0
25.05.2025
Богемианс 1905
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Богемианс 1905
1 : 0
18.05.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
0 : 4
10.05.2025
Градец-Кралове
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Градец-Кралове
1 : 0
03.05.2025
Карвина
88' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Градец-Кралове
0 : 2
13.04.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Словацко
1 : 5
09.04.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Славия
2 : 1
05.04.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
1 : 2
16.03.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Градец-Кралове
1 : 1
09.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Градец-Кралове
2 : 2
16.02.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 2
31.08.2024
Спарта
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
2 : 1
24.08.2024
Градец-Кралове
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
11.08.2024
Градец-Кралове
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
04.08.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 0
28.07.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Градец-Кралове
1 : 0
21.07.2024
Теплице
Был в запасе
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