Ондржей Шашинка - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Шашинка
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1998 (24 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Шашинка
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|57' - 90'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|74' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|73' - 90'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|57' - 90'
|Словацко
|0:0
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -72'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|58'
|04.08.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)