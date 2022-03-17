Статистика по турнирам

Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Турция. Суперлига 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Олимпиада 2008 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008