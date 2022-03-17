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Райан Бабел
Статистика
Райан Бабел - статистика
Завершил карьеру
19 декабря 1986 (39)
#8 | Нападающий
185 см | 78 кг
Нидерланды | Суринам
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Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
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Олимпиада 2008
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
11
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Галатасарай
1 : 2
17.03.2022
Барселона
1' - 74'
Лига Европы, 1/8 финала
Барселона
0 : 0
10.03.2022
Галатасарай
1' - 68'
Лига Европы, 6 тур
Лацио
0 : 0
09.12.2021
Галатасарай
1' - 63'
Лига Европы, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
25.11.2021
Марсель
82' - 90'
83'
Лига Европы, 4 тур
Галатасарай
1 : 1
04.11.2021
Локомотив
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Локомотив
0 : 1
21.10.2021
Галатасарай
1' - 76'
36'
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 0
30.09.2021
Галатасарай
87' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
1 : 0
16.09.2021
Лацио
79' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Галатасарай
2 : 1
26.08.2021
Рандерс
1' - 73'
48'
Лига Европы, 4 раунд
Рандерс
1 : 1
19.08.2021
Галатасарай
61' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Сент-Джонстон
2 : 4
12.08.2021
Галатасарай
73' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Галатасарай
1 : 1
05.08.2021
Сент-Джонстон
1' - 46'
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