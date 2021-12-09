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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Галатасарай
Лацио - Галатасарай: обзор матча 09 декабря 2021
Лацио
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Галатасарай
88'
Замена
М. Мохамед
️️️️
К. Актюркоглу
88'
Замена
К. Люиндама
️️️️
Б. Кутлу
84'
Желтая карточка
Э. Килинк
77'
Желтая карточка
О. Байрам
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
73'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
73'
69'
Замена
О. Байрам
️️️️
М. Дианье
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
63'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
63'
63'
Замена
О. Морутан
️️️️
С. Фегули
63'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Р. Бабел
17'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Л. Фелипе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-3-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Башич
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Иммобиле
4-2-1-1-2
16
Муслера
23
Маркао
2
Йедлин
25
Нельссон
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
10
Кутлу
7
Актюркоглу
8
Бабел
45
Дианье
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
45
Дианье
18
Байрам
18
Байрам
45
Дианье
10
Кутлу
27
Люиндама
27
Люиндама
10
Кутлу
8
Фегули
80
Морутан
80
Морутан
8
Фегули
8
Бабел
11
Килинк
11
Килинк
8
Бабел
7
Актюркоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Лацио
Галатасарай
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Лацио - Галатасарай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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