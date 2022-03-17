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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Барселона
Галатасарай - Барселона: обзор матча 17 марта 2022
Галатасарай
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Барселона
28'
Маркао
37'
Педри
50'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Барселона
Желтая карточка
О. Байрам
90'
87'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
85'
82'
Замена
М. Депай
️️️️
П. Обамеянг
82'
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
79'
Желтая карточка
Гави
Замена
О. Морутан
️️️️
А. Чикелдэу
74'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Р. Бабел
74'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
72'
68'
Замена
Гави
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
63'
56'
Замена
Р. Араухо
️️️️
С. Дест
50'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ф. де Йонг
46'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Траоре
42'
Желтая карточка
Э. Гарсия
37'
ГОЛ! 1:1!
Педри
Пас отдал
Ф. Торрес
Желтая карточка
Маркао
30'
ГОЛ! 1:0!
Маркао
Пас отдал
А. Чикелдэу
28'
27'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пенья
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Маркао
23
Боэ
14
Антальялы
10
Кутлу
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
8
Бабел
18
Гомис
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
24
Гарсия
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
14
Торрес
24
Траоре
7
Обамеянг
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
20
Чикелдэу
80
Морутан
80
Морутан
20
Чикелдэу
8
Бабел
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
8
Бабел
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
8
Дест
33
Араухо
33
Араухо
8
Дест
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
21
де Йонг
6
Гави
6
Гави
21
де Йонг
24
Траоре
10
Дембеле
10
Дембеле
24
Траоре
7
Обамеянг
10
Депай
10
Депай
7
Обамеянг
Остались в запасе
Галатасарай
Барселона
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Галатасарай - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
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