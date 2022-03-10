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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Барселона - Галатасарай
Барселона - Галатасарай: обзор матча 10 марта 2022
Барселона
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Галатасарай
90'
+2
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Ж. Альба
89'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
А. Траоре
80'
79'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
С. Фегули
77'
Желтая карточка
Т. Антальялы
68'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Р. Бабел
68'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Мохамед
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Депай
61'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Торрес
46'
Замена
Ж. Пике
️️️️
Р. Араухо
46'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Н. Гонсалес
46'
Желтая карточка
М. Депай
35'
31'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
24
Гарсия
8
Дест
6
Гонсалес
21
де Йонг
8
Педри
24
Траоре
14
Торрес
10
Депай
4-2-1-1-2
1
Пенья
23
Боэ
23
Маркао
25
Нельссон
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
10
Кутлу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
8
Бабел
33
Араухо
3
Пике
3
Пике
33
Араухо
6
Гонсалес
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Гонсалес
14
Торрес
10
Дембеле
10
Дембеле
14
Торрес
10
Депай
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Депай
24
Траоре
26
де Йонг
26
де Йонг
24
Траоре
8
Фегули
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
8
Фегули
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
8
Бабел
11
Килинк
11
Килинк
8
Бабел
42
Мохамед
18
Гомис
18
Гомис
42
Мохамед
Остались в запасе
Барселона
Галатасарай
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Доменек Торрент
Статистика матча Барселона - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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