Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Лацио
Галатасарай - Лацио: обзор матча 16 сентября 2021
Галатасарай
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
67'
Т. Стракоша (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Замена
К. Люиндама
️️️️
Х. Дервисоглу
90'
+1
Замена
М. Мохамед
️️️️
А. Чикелдэу
90'
88'
Желтая карточка
В. Мурики
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Морутан
85'
83'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Актюркоглу
79'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Т. Антальялы
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Стракоша
67'
66'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
66'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
56'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
56'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Ж. Акпа Акпро
43'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
Желтая карточка
Ф. Муслера
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
23
Маркао
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
30
Аталай Бабакан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
2
Йедлин
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
23
Маркао
4-2-3-1
1
Стракоша
29
Лаццари
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
11
Акпа Акпро
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
80
Морутан
8
Фегули
8
Фегули
80
Морутан
28
Дервисоглу
27
Люиндама
27
Люиндама
28
Дервисоглу
20
Чикелдэу
42
Мохамед
42
Мохамед
20
Чикелдэу
14
Антальялы
11
Килинк
11
Килинк
14
Антальялы
7
Актюркоглу
8
Бабел
8
Бабел
7
Актюркоглу
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Галатасарай
Лацио
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
30
Аталай Бабакан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
30
Аталай Бабакан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Галатасарай - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Галатасарай
Лацио
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+