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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Рандерс
Галатасарай - Рандерс: обзор матча 26 августа 2021
Галатасарай
26.08.2021, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Рандерс
48'
П. ван Анхолт
59'
Ф. Лауэнборг (АГ)
11'
М. Эго
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Галатасарай - Рандерс
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Бундгор
90'
+1
Желтая карточка
С. Пизингер
Желтая карточка
Ф. Муслера
90'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
С. Фегули
88'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Дианье
88'
83'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Т. Кеинде
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Антальялы
80'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Р. Бабел
73'
71'
Желтая карточка
А. Камара
71'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
Желтая карточка
К. Люиндама
70'
63'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
63'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Б. Копплин
63'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Лауэнборг
59'
54'
Желтая карточка
М. Эго
Желтая карточка
А. Озтюрк
54'
ГОЛ! 1:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Р. Бабел
48'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
46'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
39'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Эго
Пас отдал
Т. Кеинде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
98
Берк Балабан
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
21
Карл Лет
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
3-2-1-4
16
Муслера
15
ван Анхолт
33
Озтюрк
23
Боэ
8
Фегули
14
Антальялы
7
Актюркоглу
10
Кутлу
45
Дианье
8
Бабел
27
Люиндама
3-5-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
7
Каллесе
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
4
Йонсен
45
Эго
30
Карльгрен
8
Фегули
8
Акбаба
8
Акбаба
8
Фегули
14
Антальялы
35
Кара
35
Кара
14
Антальялы
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
8
Бабел
11
Килинк
11
Килинк
8
Бабел
45
Дианье
42
Мохамед
42
Мохамед
45
Дианье
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
15
Копплин
23
Бундгор
23
Бундгор
15
Копплин
24
Кеинде
11
Бундгор
11
Бундгор
24
Кеинде
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
Остались в запасе
Галатасарай
Рандерс
13
Исмаил Кипе
ВР
98
Берк Балабан
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
21
Карл Лет
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
98
Берк Балабан
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
Остались в запасе
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
21
Карл Лет
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Галатасарай - Рандерс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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