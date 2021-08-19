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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рандерс - Галатасарай
Рандерс - Галатасарай: обзор матча 19 августа 2021
Рандерс
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Галатасарай
54'
Ф. Лауэнборг
26'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рандерс - Галатасарай
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
М. Эго
87'
84'
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Антальялы
Замена
О. Бундгор
️️️️
М. Каллесе
76'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
76'
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Мохамед
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Т. Клюснер
64'
61'
Замена
С. Фегули
️️️️
Э. Акбаба
61'
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Актюркоглу
61'
Замена
A. Turan
️️️️
Э. Килинк
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лауэнборг
Пас отдал
С. Пизингер
54'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
21
Карл Лет
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
98
Берк Балабан
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-5-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
20
Клюснер
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
7
Каллесе
4
Йонсен
30
Карльгрен
45
Эго
3-1-1-1-4
16
Муслера
33
Озтюрк
2
Йедлин
15
ван Анхолт
14
Антальялы
8
Акбаба
7
Актюркоглу
42
Мохамед
11
Килинк
10
Кутлу
27
Люиндама
20
Клюснер
24
Кеинде
24
Кеинде
20
Клюснер
7
Каллесе
23
Бундгор
23
Бундгор
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
11
Бундгор
11
Бундгор
10
Хаммершой-Мистрати
45
Эго
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Эго
8
Акбаба
8
Фегули
8
Фегули
8
Акбаба
14
Антальялы
35
Кара
35
Кара
14
Антальялы
11
Килинк
10
10
11
Килинк
7
Актюркоглу
8
Бабел
8
Бабел
7
Актюркоглу
42
Мохамед
9
Фалькао
9
Фалькао
42
Мохамед
Остались в запасе
Рандерс
Галатасарай
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
21
Карл Лет
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
13
Исмаил Кипе
ВР
98
Берк Балабан
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
24
Исса Салу
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
21
Карл Лет
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
98
Берк Балабан
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
24
Каан Арслан
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Рандерс - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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Рандерс
Галатасарай
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
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Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
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