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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Сент-Джонстон
Галатасарай - Сент-Джонстон: обзор матча 05 августа 2021
Галатасарай
05.08.2021, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
60'
С. Боэ
58'
Д. Керр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Галатасарай - Сент-Джонстон
Желтая карточка
A. Turan
90'
+3
88'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ш. Руни
Замена
Д. Секидика
️️️️
Б. Кутлу
86'
Желтая карточка
Маркао
80'
76'
Замена
C. Hendry
️️️️
M. O'Halloran
62'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
ГОЛ! 1:1!
С. Боэ
Пас отдал
К. Актюркоглу
60'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Керр
Замена
Б. Балабан
️️️️
А. Кара
57'
Красная карточка
Ф. Муслера
56'
51'
Желтая карточка
Д. Керр
Желтая карточка
Т. Антальялы
49'
Замена
М. Дианье
️️️️
М. Мохамед
46'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
46'
Замена
A. Turan
️️️️
Р. Бабел
46'
31'
Желтая карточка
К. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
23
Маркао
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
2-1-1-1-5
16
Муслера
15
ван Анхолт
23
Боэ
14
Антальялы
35
Кара
7
Актюркоглу
42
Мохамед
27
Люиндама
23
Маркао
10
Кутлу
8
Бабел
2-4-3
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
8
Маккэнн
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
6
Керр
26
Руни
20
Кейн
17
35
Кара
98
Балабан
98
Балабан
35
Кара
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
42
Мохамед
45
Дианье
45
Дианье
42
Мохамед
8
Бабел
10
10
8
Бабел
10
Кутлу
70
Секидика
70
Секидика
10
Кутлу
26
Руни
2
Браун
2
Браун
26
Руни
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
17
14
14
17
Остались в запасе
Галатасарай
Сент-Джонстон
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Галатасарай - Сент-Джонстон
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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