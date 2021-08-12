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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Джонстон - Галатасарай
Сент-Джонстон - Галатасарай: обзор матча 12 августа 2021
Сент-Джонстон
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Галатасарай
37'
И. Кипе (АГ)
90+4'
M. O'Halloran
30'
М. Дианье
64'
К. Актюркоглу
70'
С. Фегули
90+2'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Джонстон - Галатасарай
ГОЛ! 2:4!
M. O'Halloran
Пас отдал
Ш. Руни
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Э. Килинк
89'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
Т. Антальялы
88'
Замена
Э. Килинк
️️️️
С. Фегули
Замена
R. Devine
️️️️
C. Booth
86'
83'
Замена
А. Кара
️️️️
М. Дианье
82'
Замена
М. Мохамед
️️️️
К. Актюркоглу
Желтая карточка
C. Hendry
77'
73'
Замена
Р. Бабел
️️️️
A. Turan
70'
ГОЛ! 1:3!
С. Фегули
Пас отдал
К. Актюркоглу
Замена
C. Hendry
️️️️
L. Craig
70'
Замена
Ш. Руни
️️️️
Д. Браун
67'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Актюркоглу
Пас отдал
A. Turan
Желтая карточка
М. Дэвидсон
60'
48'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
41'
Желтая карточка
Маркао
Желтая карточка
L. Craig
40'
Желтая карточка
К. Кейн
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Кипе
Пас отдал
L. Craig
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Дианье
Пас отдал
К. Актюркоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
0
L. Craig
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Arda Turan
ЦФ
23
Маркао
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
25
Jordan Northcott
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
2
Браун
5
МакКарт
24
4
Гордон
6
Керр
8
Дэвидсон
0
8
Маккэнн
17
20
Кейн
2-2-1-5
16
Муслера
23
Боэ
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
7
Актюркоглу
10
45
Дианье
10
Кутлу
27
Люиндама
23
Маркао
24
3
3
24
2
Браун
26
Руни
26
Руни
2
Браун
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
0
14
14
0
14
Антальялы
33
Озтюрк
33
Озтюрк
14
Антальялы
45
Дианье
35
Кара
35
Кара
45
Дианье
8
Фегули
11
Килинк
11
Килинк
8
Фегули
7
Актюркоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Актюркоглу
10
8
Бабел
8
Бабел
10
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Галатасарай
12
Elliot Parish
ВР
25
Jordan Northcott
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
98
Берк Балабан
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
25
Jordan Northcott
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
40
Samuel Denham
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Сент-Джонстон - Галатасарай
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
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Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
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18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
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11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
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