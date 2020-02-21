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Райан Бабел
Новости
Райан Бабел - новости
Завершил карьеру
19 декабря 1986 (39)
#8 | Нападающий
185 см | 78 кг
Нидерланды | Суринам
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Публикации
Видео
Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы
2020.02.21 01:56
4
Фото
«Он дома». Воспитанник «Аякса» Бабел второй раз за карьеру перешел в амстердамский клуб
2020.01.11 22:34
1
Бабел перешел в «Галатасарай». Ранее он 2 года выступал за «Бешикташ»
2019.06.29 06:42
2
Ван Дейк, де Лигт и Промес включены в заявку сборной Голландии на финальный турнир Лиги наций
2019.05.28 00:12
4
Бабел забил дебютный гол за «Фулхэм». Это его первый мяч в АПЛ с 2010 года
2019.02.23 01:39
Фото
Бабел дебютировал за «Фулхэм» и сыграл в АПЛ впервые за 9 лет
2019.01.20 19:50
3
Фото
Бабел вернулся в АПЛ, он стал игроком «Фулхэма»
2019.01.15 22:30
1
Бабел вернется в АПЛ. Голландцу 32 года
2019.01.13 11:41
Бабел забил Франции на 67-й минуте, нанеся первый удар в створ ворот в матче
2018.09.10 11:30
1
Экс-нападающий «Ливерпуля» Бабел вызван в сборную Голландии впервые за 6 лет
2017.09.29 19:37
5
Фото
Промес не вызван в сборную Голландии
2017.09.29 13:42
15
Адвокат: «Промес является ключевым игроком «Спартака»
2017.08.26 10:03
4
Нападающий «Бешикташа» Бабел — игрок недели в Лиге Европы
2017.04.14 17:31
4
Лига Европы. «Лион» победил «Бешикташ», уступая в счете до 83-й минуты
2017.04.14 00:46
6
Видео
Нападающий «Бешикташа» Бабел забил первый гол в еврокубках за семь лет
2017.03.16 21:40
1
Фото
«Бешикташ» объявил о подписании Бабела
2017.01.02 16:34
Фото
Бабел прошел медосмотр в «Бешикташе»
2017.01.02 13:43
Фото
Бабел может оказаться в «Бешикташе»
2016.12.24 21:14
Примера. «Севилья» сделала камбэк в матче против «Депортиво»
2016.11.19 16:51
Фото
Бывший игрок «Ливерпуля» Бабел перешел в «Депортиво»
2016.09.15 18:31
3
Бабел: "Фирмино - очень одаренный игрок"
2015.07.04 20:13
11
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
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Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
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РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
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