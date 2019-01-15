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    Бабел вернулся в АПЛ, он стал игроком «Фулхэма» 

    Полузащитник Райан Бабел перешел из «Бешикташа» в «Фулхэм». Соглашение рассчитано до конца сезона.

    «Я верю, что «Фулхэм» может остаться в Премьер-лиге. Это одна из причин, почему я пришел сюда, хочу помочь команде. Я готов и не могу больше ждать», – сказал Бабел.

    • 32-летний игрок выступал за «Бешикташ» с 2016 года.
    • В текущем сезоне чемпионата Турции он сыграл в 12 матчах, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
    • С 2007 по 2011 год Бабел играл в АПЛ за «Ливерпуль».

    Источник: Официальный сайт «Фулхэма»

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    15.01.2019 22:30
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 января 2019, 22:42

      паприки объелся что ли...

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