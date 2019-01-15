Бабел вернулся в АПЛ, он стал игроком «Фулхэма» 

паприки объелся что ли...
Полузащитник Райан Бабел перешел из «Бешикташа» в «Фулхэм». Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Я верю, что «Фулхэм» может остаться в Премьер-лиге. Это одна из причин, почему я пришел сюда, хочу помочь команде. Я готов и не могу больше ждать», – сказал Бабел.
- 32-летний игрок выступал за «Бешикташ» с 2016 года.
- В текущем сезоне чемпионата Турции он сыграл в 12 матчах, забил четыре гола и отдал один голевой пас.
- С 2007 по 2011 год Бабел играл в АПЛ за «Ливерпуль».