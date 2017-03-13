Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иван Шаров - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Викторович
    Фамилия Шаров
    Команда Химик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 1998 (24 года)
    Рост 170
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 22 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 69' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    12.05.2017 59' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    28.04.2017 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
    25.04.2017 74' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    21.04.2017 67' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    15.04.2017 58' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    08.04.2017 1' -62' Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    31.03.2017 60' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    71'
    17.03.2017 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    13.03.2017 84' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    04.03.2017 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:7 Локомотив (мол) (Москва)
    45'
    04.12.2016 58' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.11.2016 46' -90' Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    89'
    25.11.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    18.11.2016 72' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    80'
    04.11.2016 40' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.10.2016 83' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    22.10.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.10.2016 1' -65' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    30.09.2016 1' -62' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    23.09.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:4 Локомотив (мол) (Москва)
    16.09.2016 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    10.09.2016 75' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    27.08.2016 54' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    76'
    20.08.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 60' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
    06.08.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    • Читайте нас: 
    11