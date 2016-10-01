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    Артур Ковалик - статистика

    #62 | Нападающий
    Имя Артур
    Отчество Петрович
    Фамилия Ковалик
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1998 (24 года)
    Рост 165
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2017 69' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    22.04.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    04.12.2016 81' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:2 Рубин (мол) (Казань)
    29.11.2016 74' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    25.11.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    17.11.2016 76' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.11.2016 80' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    21.10.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    14.10.2016 84' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    01.10.2016 83' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2016 60' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Томь (мол) (Томск)
    18.09.2016 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:0 Рубин (мол) (Казань)
    11.09.2016 1' -28' Рубин (мол) (Казань) 3:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26.08.2016 1' -62' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    18.08.2016 1' -68' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.08.2016 1' -39' Рубин (мол) (Казань) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    05.08.2016 1' -72' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    71'
    01.08.2016 67' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
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