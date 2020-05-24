Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тугай - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1970 (56)
| Полузащитник
176 см | 73 кг
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0 : 0
24.05.2009
Вест Бромвич
1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2 : 0
17.05.2009
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Блэкберн
2 : 0
09.05.2009
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
3 : 1
02.05.2009
Блэкберн
1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Блэкберн
2 : 0
26.04.2009
Уиган Атлетик
1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
4 : 0
11.04.2009
Блэкберн
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Блэкберн
2 : 1
04.04.2009
Тоттенхэм
62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
4 : 0
14.03.2009
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
11.03.2009
Блэкберн
1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Блэкберн
0 : 0
04.03.2009
Эвертон
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
01.03.2009
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
21.02.2009
Блэкберн
73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Блэкберн
0 : 2
07.02.2009
Астон Вилла
46' - 90'
86'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Мидлсбро
0 : 0
31.01.2009
Блэкберн
43' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Блэкберн
2 : 2
28.01.2009
Болтон
56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Блэкберн
3 : 0
17.01.2009
Ньюкасл
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2 : 2
28.12.2008
Манчестер Сити
1' - 74'
33'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сандерленд
0 : 0
26.12.2008
Блэкберн
62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Блэкберн
3 : 0
20.12.2008
Сток Сити
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.12.2008
Блэкберн
1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Блэкберн
1 : 3
06.12.2008
Ливерпуль
1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
3 : 2
30.11.2008
Блэкберн
1' - 90'
67'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
1 : 0
23.11.2008
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
60
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+