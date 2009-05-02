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Манчестер Сити - Блэкберн
Манчестер Сити - Блэкберн: обзор матча 02 мая 2009
Манчестер Сити
02.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
27'
Ф. Кайседо
34'
Робиньо
45'
Элано (П)
66'
К. Эндрюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Блэкберн
Замена
М. Петров
️️️️
Элано
ГОЛ! 3:1!
К. Эндрюс
Замена
️️️️
Тугай
Замена
К. Эндрюс
️️️️
К. Самба
Замена
В. Божинов
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
К. Вильянуэва
️️️️
Б. МакКарти
Желтая карточка
В. Грелла
Желтая карточка
Р. Нельсен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Элано
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Элано
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Тугай
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
3-2-3-2
24
Гивен
5
Онуоха
22
Данн
4
Компани
3
Бридж
4
Ричардс
8
Элано
7
Айрленд
34
Де Йонг
70
Робиньо
10
Кайседо
4-3-2
17
Робинсон
28
Живе
4
Самба
17
Нельсен
3
Уорнок
8
Педерсен
0
Тугай
11
Грелла
0
МакКарти
21
Диуф
8
Элано
19
Петров
19
Петров
8
Элано
10
Кайседо
86
Божинов
86
Божинов
10
Кайседо
4
Самба
42
Эндрюс
42
Эндрюс
4
Самба
0
МакКарти
0
Вильянуэва
0
Вильянуэва
0
МакКарти
Остались в запасе
Манчестер Сити
Блэкберн
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Блэкберн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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