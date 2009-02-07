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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Астон Вилла
Блэкберн - Астон Вилла: обзор матча 07 февраля 2009
Блэкберн
07.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
27'
Д. Милнер
90'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Астон Вилла
ГОЛ! 0:2!
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Тугай
Желтая карточка
Б. МакКарти
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Робертс
Замена
К. Гарднер
️️️️
Э. Хески
Замена
Э. Диуф
️️️️
Д. Данн
Замена
Д. Карью
️️️️
К. Куэльяр
Замена
Тугай
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ! 0:1!
Д. Милнер
Пас отдал
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Блэкберн
0
Тугай
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Астон Вилла
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
3-4-2
17
Робинсон
3
Уорнок
4
Самба
17
Нельсен
11
Грелла
17
Данн
8
Педерсен
42
Эндрюс
33
Робертс
0
МакКарти
3-2-3-2
24
Фридель
39
Найт
33
Дэйвис
3
Куэльяр
36
Янг
15
Янг
19
Петров
18
Бэрри
20
Милнер
11
Агбонлахор
19
Хески
42
Эндрюс
0
Тугай
0
Тугай
42
Эндрюс
17
Данн
21
Диуф
21
Диуф
17
Данн
33
Робертс
24
Санта Крус
24
Санта Крус
33
Робертс
19
Хески
8
Гарднер
8
Гарднер
19
Хески
3
Куэльяр
11
Карью
11
Карью
3
Куэльяр
Остались в запасе
Блэкберн
Астон Вилла
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Блэкберн - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ивуд Парк
Посещаемость:
24267 из 31149 зрителей (77%)
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