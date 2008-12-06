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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Ливерпуль
Блэкберн - Ливерпуль: обзор матча 06 декабря 2008
Блэкберн
06.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
86'
Р. Санта Крус
70'
Х. Алонсо
79'
Й. Бенаюн
90+4'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ливерпуль
+4
ГОЛ! 1:3!
С. Джеррард
Пас отдал
А. Риера
Замена
К. Триси
️️️️
М. Дербишир
+2
Замена
А. Риера
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ! 1:2!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Б. Эмертон
Замена
Й. Фогель
️️️️
Тугай
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Б. МакКарти
️️️️
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 0:2!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ! 0:1!
Х. Алонсо
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
С. Уорнок
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
К. Эндрюс
20'
Желтая карточка
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ПЗ
7
Брэтт Эмертон
ЛП
0
Тугай
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Райан Бабел
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
0
Йоханн Фогель
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-4-2
17
Робинсон
4
Самба
17
Нельсен
3
Уорнок
7
Эмертон
0
Тугай
42
Эндрюс
8
Педерсен
27
Дербишир
24
Санта Крус
4-4-2
25
Рейна
2
Инсуа
23
Каррагер
4
Хююпя
5
Арбелоа
8
Бабел
3
Алонсо
14
Маскерано
51
Бенаюн
8
Джеррард
7
Кейт
0
Тугай
0
Фогель
0
Фогель
0
Тугай
27
Дербишир
26
Триси
26
Триси
27
Дербишир
8
Педерсен
0
МакКарти
0
МакКарти
8
Педерсен
51
Бенаюн
77
Риера
77
Риера
51
Бенаюн
14
Маскерано
6
Лейва
6
Лейва
14
Маскерано
8
Бабел
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
8
Бабел
Остались в запасе
Блэкберн
Ливерпуль
12
Джейсон Браун
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Главный тренер
Пол Инс
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Блэкберн - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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