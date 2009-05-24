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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 24 мая 2009
Блэкберн
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
Замена
К. Вуд
️️️️
Х. Карлос Менсегес
Замена
М. Ольссон
️️️️
Тугай
Замена
Д. Ким
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Б. Валеро
Красная карточка
Д. Робертс
Замена
А. Мокоена
️️️️
В. Грелла
Замена
Д. Робертс
️️️️
К. Самба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
0
Тугай
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
До-Хеон Ким
ЛП
27
Люк Мур
ЦФ
20
Джей Симпсон
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-4-2
17
Робинсон
3
Уорнок
4
Самба
28
Живе
0
Тугай
11
Грелла
42
Эндрюс
8
Педерсен
0
МакКарти
21
Диуф
4-5
0
Кили
51
Зуиверлон
4
Донк
13
Ольссон
4
Робинсон
10
Менсегес
14
Грининг
6
Валеро
10
Корен
11
Брант
11
Грелла
4
Мокоена
4
Мокоена
11
Грелла
0
Тугай
13
Ольссон
13
Ольссон
0
Тугай
4
Самба
33
Робертс
33
Робертс
4
Самба
6
Валеро
4
Ким
4
Ким
6
Валеро
10
Менсегес
9
Вуд
9
Вуд
10
Менсегес
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
33
Скотт Карсон
ВР
27
Люк Мур
ЦФ
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
27
Люк Мур
ЦФ
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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