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Мидлсбро - Блэкберн
Мидлсбро - Блэкберн: обзор матча 31 января 2009
Мидлсбро
31.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Блэкберн
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
Д. Робертс
️️️️
Б. МакКарти
Желтая карточка
Б. МакКарти
Желтая карточка
Р. Нельсен
Замена
М. Эмнес
️️️️
М. Кинг
Замена
А. Алвеш
️️️️
Т. Шанли
Замена
Д. Данн
️️️️
Б. Эмертон
Замена
Тугай
️️️️
К. Эндрюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
20
Крис Ригготт
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
41
Джош Уолкер
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Мидлсбро
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Блэкберн
17
Дэвид Данн
ЦП
0
Тугай
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-4-2
25
Джонс
20
Ригготт
2
Погатец
6
Хут
31
Уитер
41
Уолкер
4
Бэйтс
19
Даунинг
11
Джонсон
9
Шанли
9
Кинг
3-4-2
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
3
Уорнок
7
Эмертон
42
Эндрюс
11
Грелла
8
Педерсен
0
МакКарти
24
Санта Крус
9
Шанли
10
Алвеш
10
Алвеш
9
Шанли
9
Кинг
11
Эмнес
11
Эмнес
9
Кинг
7
Эмертон
17
Данн
17
Данн
7
Эмертон
42
Эндрюс
0
Тугай
0
Тугай
42
Эндрюс
0
МакКарти
33
Робертс
33
Робертс
0
МакКарти
Остались в запасе
Мидлсбро
Блэкберн
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Мидлсбро - Блэкберн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Риверсайд
Посещаемость:
24303 из 35050 зрителей (69%)
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