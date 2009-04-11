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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Блэкберн
Ливерпуль - Блэкберн: обзор матча 11 апреля 2009
Ливерпуль
11.04.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Блэкберн
8'
Ф. Торрес
37'
Ф. Торрес
85'
Д. Аггер
90+1'
Д. Н'Гог
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Блэкберн
ГОЛ! 4:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Л. Лейва
+1
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 3:0!
Д. Аггер
Пас отдал
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Ф. Торрес
Замена
В. Грелла
️️️️
Тугай
Замена
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
К. Эндрюс
Желтая карточка
Д. Аггер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Каррагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
51
Йосси Бенаюн
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЛП
0
Тугай
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
5
Арбелоа
23
Каррагер
22
Аггер
2
Инсуа
77
Риера
14
Маскерано
3
Алонсо
7
Кейт
51
Бенаюн
9
Торрес
3-2-4
17
Робинсон
17
Нельсен
28
Живе
4
Мокоена
4
Самба
3
Уорнок
26
Триси
0
Тугай
17
Данн
42
Эндрюс
3
Алонсо
6
Лейва
6
Лейва
3
Алонсо
9
Торрес
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
9
Торрес
7
Кейт
89
Н'Гог
89
Н'Гог
7
Кейт
0
Тугай
11
Грелла
11
Грелла
0
Тугай
Остались в запасе
Ливерпуль
Блэкберн
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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