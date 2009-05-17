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АПЛ 2026/2027
Челси - Блэкберн
Челси - Блэкберн: обзор матча 17 мая 2009
Челси
17.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
5'
Ф. Малуда
59'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Блэкберн
Замена
Б. МакКарти
️️️️
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
А. Доран
ГОЛ! 2:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
З. Хизанишвили
️️️️
Г. Живе
Замена
А. Доран
️️️️
Р. Нельсен
Желтая карточка
Ж. Босингва
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Н. Анелька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
11
Винченцо Грелла
ЦП
0
Тугай
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
4
Кристофер Самба
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
РФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
10
Аарон Доран
ЛП
26
Кейт Триси
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
3
Босингва
8
Лэмпард
12
Оби Микел
2
Эссьен
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-3-3
17
Робинсон
42
Эндрюс
28
Живе
17
Нельсен
3
Уорнок
0
Тугай
11
Грелла
8
Педерсен
21
Диуф
4
Самба
0
Вильянуэва
28
Живе
6
Хизанишвили
6
Хизанишвили
28
Живе
17
Нельсен
10
Доран
10
Доран
17
Нельсен
8
Педерсен
0
МакКарти
0
МакКарти
8
Педерсен
Остались в запасе
Челси
Блэкберн
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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