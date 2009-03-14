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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Блэкберн
Арсенал - Блэкберн: обзор матча 14 марта 2009
Арсенал
14.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Блэкберн
65'
А. Аршавин
88'
Э. Эбуэ
90+1'
Э. Эбуэ (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Блэкберн
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Эбуэ
+1
ГОЛ! 2:0!
Э. Эбуэ
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
С. Насри
Замена
К. Вела
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Б. МакКарти
️️️️
З. Хизанишвили
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Пас отдал
Н. Денилсон
Замена
М. Ольссон
️️️️
С. Уорнок
Желтая карточка
З. Хизанишвили
Желтая карточка
А. Мокоена
Желтая карточка
Э. Диуф
14'
Замена
Д. Данн
️️️️
Г. Живе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
14
Самир Насри
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
28
Гаэль Живе
ПЗ
4
Аарон Мокоена
ЛП
3
Стивен Уорнок
ЦП
2
Дэнни Симпсон
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
0
Тугай
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Клиши
5
Джуру
2
Туре
3
Санья
32
Уолкотт
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
28
Аршавин
32
Бендтнер
3-4-2
17
Робинсон
28
Живе
6
Хизанишвили
4
Самба
8
Педерсен
3
Уорнок
2
Симпсон
4
Мокоена
21
Диуф
33
Робертс
14
Насри
27
Эбуэ
27
Эбуэ
14
Насри
32
Уолкотт
5
Диаби
5
Диаби
32
Уолкотт
32
Бендтнер
10
Вела
10
Вела
32
Бендтнер
3
Уорнок
13
Ольссон
13
Ольссон
3
Уорнок
28
Живе
17
Данн
17
Данн
28
Живе
6
Хизанишвили
0
МакКарти
0
МакКарти
6
Хизанишвили
Остались в запасе
Арсенал
Блэкберн
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Марк Банн
ВР
0
Тугай
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
0
Тугай
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Блэкберн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
60091 из 60355 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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