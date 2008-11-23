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Тоттенхэм - Блэкберн
Тоттенхэм - Блэкберн: обзор матча 23 ноября 2008
Тоттенхэм
23.11.2008, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
9'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Блэкберн
Желтая карточка
К. Эндрюс
Желтая карточка
Д. Дженас
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Д. Бентли
Замена
К. Триси
️️️️
М. Гамст Педерсен
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
М. Дербишир
️️️️
Б. Эмертон
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Б. МакКарти
Желтая карточка
Д. Бентли
+1
Вторая желтая
М. Ольссон
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
4
Аарон Мокоена
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
0
Тугай
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
39
Вудгейт
14
Чорлука
12
Леннон
23
Хаддлстоун
16
Дженас
21
Бентли
10
Бент
10
Павлюченко
3-4-2
17
Робинсон
4
Самба
17
Нельсен
13
Ольссон
7
Эмертон
42
Эндрюс
4
Мокоена
8
Педерсен
0
МакКарти
24
Санта Крус
21
Бентли
23
О'Хара
23
О'Хара
21
Бентли
10
Павлюченко
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Павлюченко
0
МакКарти
2
Симпсон
2
Симпсон
0
МакКарти
8
Педерсен
26
Триси
26
Триси
8
Педерсен
7
Эмертон
27
Дербишир
27
Дербишир
7
Эмертон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Блэкберн
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Джейсон Браун
ВР
0
Тугай
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
0
Тугай
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Тоттенхэм - Блэкберн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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