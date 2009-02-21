Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Манчестер Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 21 февраля 2009
Манчестер Юнайтед
21.02.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
23'
У. Руни
60'
К. Роналду
33'
Р. Санта Крус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Скоулз
Замена
Б. МакКарти
️️️️
В. Грелла
Замена
Тугай
️️️️
Д. Данн
Желтая карточка
Г. Живе
Желтая карточка
Д. Бербатов
Замена
К. Тевес
️️️️
Нани
Замена
Н. Видич
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Желтая карточка
К. Эндрюс
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 1:1!
Р. Санта Крус
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
11
Винченцо Грелла
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Тугай
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
4-2-1-3
29
Кушчак
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
17
Нани
7
Роналду
10
Бербатов
32
Руни
3-5-1
17
Робинсон
17
Нельсен
28
Живе
3
Уорнок
21
Диуф
11
Грелла
42
Эндрюс
17
Данн
8
Педерсен
24
Санта Крус
35
Эванс
15
Видич
15
Видич
35
Эванс
22
Скоулз
11
Гиггз
11
Гиггз
22
Скоулз
17
Нани
32
Тевес
32
Тевес
17
Нани
17
Данн
0
Тугай
0
Тугай
17
Данн
11
Грелла
0
МакКарти
0
МакКарти
11
Грелла
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Джейсон Браун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+