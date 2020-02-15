Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иржи Скалак - статистика

Завершил карьеру
12 марта 1992 (34), Пардубице
#38 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Чехия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 1
15.02.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
1 : 1
12.02.2020
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
0 : 2
09.02.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
01.02.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
3 : 2
28.01.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Миллуолл
2 : 0
18.01.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Сток Сити
0 : 0
11.01.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
1 : 1
26.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Миллуолл
1 : 2
21.12.2019
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 1
14.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
1 : 2
10.12.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
2 : 2
06.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.11.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
2 : 2
26.11.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Суонси
0 : 1
23.11.2019
Миллуолл
Был в запасе
84'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
2 : 1
09.11.2019
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
4 : 0
21.08.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
1 : 0
17.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вест Бромвич
1 : 1
10.08.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
1 : 0
03.08.2019
Престон
Был в запасе
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
2
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
4
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+