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    Михаил Кулешов - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кулешов
    Команда Витязь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1990 (33 года)
    Рост 178
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Локомотив (Лиски)
    8'
    25.10.2015 1' -90' Металлург Л (Липецк) 3:3 Витязь (Подольск)
    18.10.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 4:1 Арсенал-2 (Тула)
    11.10.2015 1' -90' Энергомаш (Белгород) 4:1 Витязь (Подольск)
    04.10.2015 1' -90' Калуга (Калуга) 0:3 Витязь (Подольск)
    27.09.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 0:0 Авангард (Курск)
    60'
    21.09.2015 1' -90' Чертаново (Москва) 4:3 Витязь (Подольск)
    14.09.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 1:1 Зенит (Пенза)
    07.09.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:0 Витязь (Подольск)
    31.08.2015 1' -80' Витязь (Подольск) 0:1 Торпедо (Москва)
    24.08.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 1:0 Витязь (Подольск)
    17.08.2015 Был в запасе Витязь (Подольск) 1:0 Орел (Орел)
    11.08.2015 86' -90' Локомотив (Лиски) 1:2 Витязь (Подольск)
    03.08.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    69'
    28.07.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:2 Витязь (Подольск)
    20.07.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    81'
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