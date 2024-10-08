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Осер
Аксель Туанзебе
Новости
€ 5 млн
Аксель Туанзебе - новости
Осер
14 ноября 1997 (28)
#4 | Защитник
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Трансферы
Воспитанник «МЮ» травмировался во время мытья посуды
2024.10.08 21:08
Фото
«Ипсвич» подписал победителя Лиги Европы в составе «МЮ»
2023.09.08 20:43
Пять игроков покинули «Манчестер Юнайтед»
2023.06.17 11:45
1
«Манчестер Юнайтед» летом намерен избавиться от 15 игроков
2023.04.22 14:38
2
«Манчестер Юнайтед» собирается продать шесть защитников
2022.08.02 14:53
3
«Манчестер Юнайтед» готов продать восемь футболистов
2022.07.04 23:32
«Наполи» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Туанзебе
2022.01.08 20:46
1
«Наполи» арендует Туанзебе у «Манчестер Юнайтед» за 500 тысяч (Фабрицио Романо)
2022.01.01 18:28
Фото
«Астон Вилла» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Туанзебе
2021.08.09 08:40
Туанзебе может уйти из «Манчестер Юнайтед» в аренду в «Ньюкасл»
2021.07.28 08:30
Рохо: «Игроки «МЮ» были расстроены ничьей. Мы думали, что победим «Ливерпуль»
2019.10.22 13:43
3
Фото
Натхо, Дзаньоло, Буа и Кешеру – в символической сборной недели Лиги Европы
2019.09.20 15:31
Главные новости
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
2
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
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Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
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«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
Вчера, 21:56
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«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
Вчера, 21:21
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