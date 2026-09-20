Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017