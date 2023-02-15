Аксель Туанзебе - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Аксель
|Фамилия
|Туанзебе
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Аксель
|Фамилия
|Туанзебе
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|15.02.2023
|82' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)