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    Аксель Туанзебе - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Аксель
    Фамилия Туанзебе
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    15.02.2023 82' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
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