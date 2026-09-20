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Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Аксель Туанзебе
Статистика
€ 5 млн
Аксель Туанзебе - статистика
Осер
14 ноября 1997 (28)
#4 | Защитник
ДР Конго
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 90'
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ДР Конго
1
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0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
1' - 90'
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