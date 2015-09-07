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    Иван Труханский - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Иван
    Отчество Александрович
    Фамилия Труханский
    Команда Орел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орел 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Орел (Орел) 1:0 Витязь (Подольск)
    01.11.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 3:1 Орел (Орел)
    25.10.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:1 Авангард (Курск)
    18.10.2015 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:0 Орел (Орел)
    11.10.2015 87' -90' Орел (Орел) 0:3 Тамбов (Тамбов)
    04.10.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 Орел (Орел)
    27.09.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:0 Рязань (Рязань)
    21.09.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 1:1 Орел (Орел)
    14.09.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 1:0 Орел (Орел)
    07.09.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    31.08.2015 88' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:1 Орел (Орел)
    24.08.2015 Был в запасе Орел (Орел) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    17.08.2015 Был в запасе Витязь (Подольск) 1:0 Орел (Орел)
    11.08.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:0 Калуга (Калуга)
    03.08.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Орел (Орел)
    28.07.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:2 Чертаново (Москва)
    20.07.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:1 Орел (Орел)
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