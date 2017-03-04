Николай Смецкой - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Смецкой
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Вес
|62
|Имя
|Николай
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Смецкой
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|74' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|12.05.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.05.2017
|46' -87'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.04.2017
|74' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|81' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.03.2017
|72' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.12.2016
|62' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|01.12.2016
|76' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.11.2016
|80' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)