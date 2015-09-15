Евгений Ховченин - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Ховченин
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Ховченин
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|16.10.2015
|88' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|11.10.2015
|84' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|78' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|75' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|90' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|90'
|15.09.2015
|78' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Химки (Химки)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|77' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|28.07.2015
|1' -64'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)