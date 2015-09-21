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    Никита Смирнов - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Александрович
    Фамилия Смирнов
    Команда Карелия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карелия 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 71' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:1 Волга (Тверь)
    01.11.2015 46' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 4:0 Карелия (Петрозаводск)
    26.10.2015 84' -90' Карелия (Петрозаводск) 1:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.10.2015 46' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Москва (Москва)
    16.10.2015 65' -90' Псков-747 (Псков) 0:1 Карелия (Петрозаводск)
    11.10.2015 1' -37' Карелия (Петрозаводск) 0:3 Строгино (Москва)
    05.10.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    01.10.2015 46' -90' Карелия (Петрозаводск) 2:0 Коломна (Коломна)
    27.09.2015 1' -63' Спартак К (Кострома) 3:0 Карелия (Петрозаводск)
    21.09.2015 1' -69' Карелия (Петрозаводск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.09.2015 1' -79' Сочи (Сочи) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    08.09.2015 82' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Химки (Химки)
    01.09.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 6:0 Карелия (Петрозаводск)
    25.08.2015 1' -64' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Домодедово (Москва)
    18.08.2015 68' -90' Волга (Тверь) 1:1 Карелия (Петрозаводск)
    12.08.2015 70' -90' Карелия (Петрозаводск) 1:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
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